"Типичная игра россиян". У Зеленского раскрыли причины "слива" о контрнаступлении ВСУ

Россия создала иллюзию правдоподобности, используя данные из открытых брифингов, чтобы обмануть авторитетное СМИ, считает Михаил Подоляк.

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Россия устроила "утечку" данных о якобы контрнаступлении Вооруженных сил Украины в рамках спланированной информационной кампании. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три возможные причины в своем Telegram-канале.

Как объяснил чиновник, современное общество весьма предсказуемо реагирует на спекулятивные темы в информационном пространстве даже по нелепым поводам. Россия выпала из общей мировой "повестки", но все еще пытается вести провокационные кампании, используя такие инструменты, как утечка документов.

"Слив документов о якобы сценариях контрнаступления Украины или об оценках перспектив Ближнего Востока — типичная игра россиян", — пишет Михаил Подоляк.

Советник главы ОП выделяет следующие цели дезинформации о контрнаступлении ВСУ:

отвлечь внимание от настоящей подготовке к следующему этапу войны;

посеять сомнения и разжечь недоверие между союзниками Украины, чтобы сократить объемы сотрудничества;

внести раскол во внутренние процессы в Украине при подготовке к наступлению.

Михаил Подоляк также раскрыл алгоритм, по которому работают россияне. По его наблюдениям, сначала специалисты из РФ изучают тематические брифинги в качестве основы "документа" для создания иллюзии правдоподобности, затем добавляют туда собственные выводы, информацию из перехваченных разведкой разговоров чиновников, а также заведомо неправдивые данные. Все это массово публикуется в социальных сетях, чтобы люди поверили.

Главное, по мнению чиновника, "слить" документ в период информационного затишья и через авторитетные источники, например, через СМИ. При этом журналисты могут не понимать, что "играют в чужую игру" или же найти информацию на сторонних ресурсах.

7 апреля появилась информация об утечке документов США, связанных с контрнаступлением ВСУ. Издание The New York Times написало статью, ссылаясь на собственные источники, согласно которым Пентагон начал расследование по этому поводу.

В тот же день Михаил Подоляк опроверг утечку информации о планах Украины по контрнаступлению. Он предположил, что Россия распространяет ложные данных с целью повлиять на действия украинцев.