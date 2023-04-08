"Типова гра росіян". У Зеленського розкрили причини "зливу" про контрнаступ ЗСУ

Росія створила ілюзію правдоподібності, використовуючи дані з відкритих брифінгів, щоб обдурити авторитетне ЗМІ, вважає Михайло Подоляк.

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Росія влаштувала "витік" даних про нібито контрнаступ Збройних сил України в межах спланованої інформаційної кампанії. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав три можливі причини у своєму Telegram-каналі.

Як пояснив чиновник, сучасне суспільство доволі передбачувано реагує на спекулятивні теми в інформаційному просторі навіть із безглуздих приводів. Росія випала із загального світового "порядку денного", але все ще намагається вести провокаційні кампанії, використовуючи такі інструменти, як витік документів.

"Злив документів про нібито сценарії контрнаступу України або оцінки перспектив Близького Сходу — типова гра росіян", — пише Михайло Подоляк.

Радник глави ОП виділяє такі цілі дезінформації про контрнаступ ЗСУ :

відвернути увагу від справжньої підготовки до наступного етапу війни;

посіяти сумніви та розпалити недовіру між союзниками України, щоб скоротити обсяги співпраці;

внести розкол у внутрішні процеси в Україні під час підготовки до наступу.

Михайло Подоляк також розкрив алгоритм, яким працюють росіяни. За його спостереженнями, спочатку фахівці з РФ вивчають тематичні брифінги як основу "документу" для створення ілюзії правдоподібності, потім додають туди власні висновки, інформацію з перехоплених розвідкою розмов чиновників, а також свідомо неправдиві дані. Все це масово публікується у соціальних мережах, щоб люди повірили.

Головне, на думку чиновника, "злити" документ у період інформаційного затишшя та через авторитетні джерела, наприклад, через ЗМІ. При цьому журналісти можуть не розуміти, що "грають у чужу гру" або знайти інформацію на сторонніх ресурсах.

7 квітня з'явилася інформація про витік документів США, пов'язаних із контрнаступом ЗСУ. Видання The New York Times написало статтю, посилаючись на власні джерела, згідно з якими Пентагон розпочав розслідування з цього приводу.

Того ж дня Михайло Подоляк спростував витік інформації про плани України щодо контрнаступу. Він припустив, що Росія поширює неправдиві дані з метою вплинути на дії українців.