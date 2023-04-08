"В НАТО понимают, что украинская армия сейчас самая дееспособная", — Чернев

Война в Украине дала понять членам НАТО, что им необходимо меняться и усиливать свою обороноспособность, считает Егор Чернев.

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Без Украины НАТО будет тяжело справиться с таким варварским соседом, как Россия. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

"Они очень ясно понимают, что мы им дали год на то, чтобы они подтянули свои силы. В НАТО сделали выводы из того "летаргического сна", в котором она находилась последние 30 лет. И сейчас усиливают свою обороноспособность, увеличивают свои оборонные бюджеты и оборонные расходы", — говорит Чернев.

Он добавил, что страны НАТО сейчас поняли, что в 21 веке возможна война фактически 20-го века, с танковыми боями.

"Они понимают, что украинская армия сегодня самая дееспособная, и что без украинской армии будет трудно сформировать архитектуру коллективной безопасности после нашей победы", — сказал Егор Чернев.

Напомним, 8 апреля румынские истребители в Балтии перехватили два российских Су-27. Их благополучно вывели из зоны ответственности Североатлантического союза.

Напомним, 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина станет членом Альянса после победы в войне. Генсек НАТО поблагодарил украинцев за их позицию и рассказал, как организация планирует помогать стране в дальнейшем.