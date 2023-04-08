"В НАТО розуміють, що українська армія зараз найдієздатніша", — Чернєв

Війна в Україні дала зрозуміти членам НАТО, що їм необхідно змінюватися і посилювати свою обороноздатність, вважає Єгор Чернєв.

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Без України НАТО буде важко впоратися з таким варварським сусідом, як Росія. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова постійної делегації ВР України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Вони дуже чітко розуміють, що ми їм дали рік на те, щоб вони підтягнули свої сили. В НАТО зробили висновки з того "летаргічного сну", в якому вона перебувала останні 30 років. І зараз посилюють свою обороноздатність, збільшують свої оборонні бюджети та оборонні видатки", — говорить Чернєв.

Він додав, що країни НАТО зараз зрозуміли, що у 21 столітті можлива війна, фактично, 20-го століття, з танковими боями.

"Вони розуміють, що українська армія сьогодні найдієздатніша, і що без української армії буде важко сформувати архітектуру колективної безпеки після нашої перемоги", — сказав Єгор Чєрнєв.

Нагадаємо, 8 квітня румунські винищувачі в Балтії перехопили два російські Су-27. Їх благополучно вивели із зони відповідальності Альянсу.

Нагадаємо, 4 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна стане членом Альянсу після перемоги у війні. Генсек НАТО подякував українцям за їхню позицію та розповів, як організація планує допомагати країні надалі.