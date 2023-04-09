Китай имитировал удар по Тайваню во время военных учений, — Reuters (видео)

Китайские военные имитировали удары по Тайваню на второй день учений, которые проходят возле острова. При этом министерство обороны Тайваня сообщило о многочисленных вылетах китайских ВВС.

Related video

Китай, который считает Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения возле острова в субботу, 8 апреля, а уже в воскресенье, 9 апреля ВС Китая имитировали удары по Тайваню. Свои учения КНР начала на следующий день после того из США вернулась президент Тайваня Цай Инвэнь, пишет Reuters.

Согласно сообщению китайского государственного телевидения, несколько типов подразделений ВС Китая провели имитацию точных ударов по ключевым целям на острове Тайвань и прилегающих морских территориях. Также в сообщении сказано, что военные продолжают поддерживать состояние наступательной операции возле острова.

Командование Восточного театра военных действий Китая разместило в китайской соцсети WeChat короткую анимацию имитационных атак по Тайваню. Здесь показано, что ракеты по острову были выпущены с суши, моря и воздуха.

По словам источника агентства Reuters, ВС Китая проводили имитацию атак с моря и воздуха на военные объекты в водах возле юго-западного побережья Тайваня.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на 11 утра по Киеву, в воскресенье 9 апреля, возле Тайваня находились 11 китайских военных кораблей, а также 70 самолетов ВВС Китая, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H-6.

Немного раньше, министерство обороны Тайваня заявило, что за предыдущие сутки было замечено появление 71 самолета и 9 кораблей ВМС Китая возле острова. Министерство сообщило, что примерно половина этих самолетов, включая Су-30 и J-11, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, который разделяет КНР и Тайвань. Согласно сообщениям китайских СМИ, эти самолеты несли боевое вооружение.

Министерство обороны Тайваня заявило, что их вооруженные силы не будут обострять конфликт и должным образом отреагируют на военные учения Китая.По словам источника агентства Reuters, китайский авианосец "Шаньдун" в настоящее время находится более чем в 400 морских милях от юго-восточного побережья Тайваня и участвует в учениях.

По словам Чжао Сяочжуо из Китайской академии военных наук, Китай впервые открыто заговорил о имитационных атаках на ключевые цели на Тайване.

"Эти цели включают в себя разную инфраструктуру, такую как взлетно-посадочные полосы, объекты военной логистики и другие цели, которые можно будет уничтожить за один раз, если это будет необходимо", — приводит цитату Чжао американское издание.

В то же время, в фактическом посольстве США на острове заявили о том, что Соединенные Штаты имеют все возможности для поддержания мира и стабильности в этом регионе. Правительство Китая считает президента Тайваня Цай Инвэнь сепаратисткой и отвергает ее неоднократные призывы к переговорам. Цай Инвэнь считает, что только жители Тайваня могут решать свое будущее.

Напоминаем, что согласно сообщениям СМИ, Китай активно готовит своих солдат к когнитивной войне. Чтобы контролировать эмоциональное состояние бойцов НОАК, им выдают браслет с датчиками, которые в режиме реального времени передают информацию наблюдателям. Это позволяет в случае выявления проблемы оперативно направить психологического консультанта.

Напоминаем, что как пишут СМИ, Китай превращает устаревшие истребители J-6 и J-7 в беспилотники. Как считают эксперты, переделывать самолеты в БПЛА гораздо выгоднее, чем выбрасывать, ведь они очень быстрые и несут мощное вооружение.