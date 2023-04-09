Китай імітував удар по Тайваню під час військових навчань, — Reuters (відео)

Китайські військові імітували удари по Тайваню на другий день навчань, що відбуваються біля острова. При цьому міністерство оборони Тайваню повідомило про численні вильоти китайських ВПС.

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Китай, який вважає Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання біля острова в суботу, 8 квітня, а вже в неділю, 9 квітня, ЗС Китаю імітували удари по Тайваню. Свої навчання КНР розпочала наступного дня після того, як зі США повернулася президент Тайваню Цай Інвень, пише Reuters.

Згідно з повідомленням китайського державного телебачення, кілька типів підрозділів ЗС Китаю провели імітацію точних ударів по ключових цілях на острові Тайвань та прилеглих морських територіях. Також у повідомленні сказано, що військові продовжують підтримувати стан наступальної операції біля острова.

Командування Східного театру військових дій Китаю розмістило в китайській соцмережі WeChat коротку анімацію імітаційних атак Тайваню. Тут показано, що ракети по острову були випущені з суші, моря і повітря.

За словами джерела агентства Reuters, ЗС Китаю проводили імітацію атак з моря та повітря на військові об'єкти у водах біля південно-західного узбережжя Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що станом на 11 ранку за Києвом, у неділю 9 квітня, біля Тайваню знаходилися 11 китайських військових кораблів, а також 70 літаків ВПС Китаю, включаючи винищувачі Су-30 і бомбардувальники H-6.

Трохи раніше, міністерство оборони Тайваню заявило, що за попередню добу було помічено появу 71 літака та 9 кораблів ВМС Китаю біля острова. Міністерство повідомило, що приблизно половина цих літаків, включаючи Су-30 та J-11, перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка розділяє КНР та Тайвань. За повідомленнями китайських ЗМІ, ці літаки несли бойове озброєння.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що їх збройні сили не будуть загострювати конфлікт і належним чином відреагують на військові навчання Китаю. бере участь у навчаннях.

За словами Чжао Сяочжуо з Китайської академії військових наук, Китай вперше відкрито заговорив про імітаційні атаки на ключові цілі на Тайвані.

"Ці цілі включають різну інфраструктуру, таку як злітно-посадкові смуги, об'єкти військової логістики та інші цілі, які можна буде знищити за один раз, якщо це буде необхідно", — наводить цитату Чжао американське видання.

Водночас у фактичному посольстві США на острові заявили про те, що Сполучені Штати мають усі можливості для підтримки миру та стабільності у цьому регіоні. Уряд Китаю вважає президента Тайваню Цай Інвень сепаратисткою та відкидає її неодноразові заклики до переговорів. Цай Інвень вважає, що лише жителі Тайваню можуть вирішувати своє майбутнє.

Нагадуємо, що згідно з повідомленнями ЗМІ, Китай активно готує своїх солдатів до когнітивної війни. Щоб контролювати емоційний стан бійців НВАК, їм видають браслет із датчиками, які в режимі реального часу передають інформацію спостерігачам. Це дозволяє у разі виявлення проблеми оперативно направити психологічного консультанта.

Нагадуємо, що як пишуть ЗМІ, Китай перетворює застарілі винищувачі J-6 та J-7 на безпілотники. Як вважають експерти, переробляти літаки до БПЛА набагато вигідніше, ніж викидати, адже вони дуже швидкі та несуть потужне озброєння.