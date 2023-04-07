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Діджитал

Китай перетворює застарілі винищувачі J-6 та J-7 на безпілотники, — ЗМІ

J-7, винищувач, літак
Фото: Twitter | Китайський літак J-7 під час зльоту

Як вважають експерти, переробляти літаки до БПЛА набагато вигідніше, ніж викидати, адже вони дуже швидкі та несуть потужне озброєння.

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Китай може переобладнати свої старі реактивні літаки J-6 та J-7 на безпілотні дрони. Про це пише видання Interesting Engineering, посилаючись на закордонних експертів.

J-6 та J-7 були китайськими версіями радянських МіГ-19 та МіГ-21 відповідно, побудованих у період з 1950-х по 1960-і роки. До 2013 року КНР встигла виготовити понад 2400 J-7 у 54 модифікаціях, але приблизно з 2018 року почала їх консервувати. Згідно з щорічним звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень про військові активи та економіку оборони, на озброєнні ВПС Китаю зараз перебувають близько 300 літаків третього покоління J-7, але їх поступово витісняють четверте та п'яте покоління, наприклад, винищувачі J-16 та J-20.

Експерти не поспішають списувати застарілі китайські літаки з рахунків, оскільки вважають, що їх можна легко переробити на бойові безпілотники. Деякі джерела припускають, що модифікація J-6 та J-7 йде повним ходом. Наприклад, в 2021 році під час навчань поблизу тайванського повітряного простору чотири J-7 приєдналися до групи сучасніших винищувачів J-16, що було незвичайною тактикою застосування таких старих літаків. Можливо, Китай захотів наслідувати приклад США, який активно робить безпілотну версію F-16.

Такий підхід дуже раціональний, адже переробляти старі літаки в безпілотники набагато вигідніше, ніж просто викидати на звалище. Пілотовані винищувачі J-7 розвивають швидкість до 2 Махів, що набагато швидше за сучасні військові БПЛА, такі як MQ-9 Reaper і Bayraktar TB2, що розганяються до 210-480 км/год. Літаки також мають велику бойову міць, оскільки озброюються бомбами та різними типами ракет.

Надзвукові БПЛА вже розробляються, але технологія поки що досить складна і знаходиться на стадії експериментів, наприклад, поки що неясно, як вони будуть поводитися під час маневрів при обмеженому зв'язку з пілотом. Чималу роль відіграє складність обслуговування та вартість літаків, що особливо мають проблеми з конструкцією — до них належать і J-7. Як вважають аналітики, в сучасних умовах військовим набагато вигідніше мати більше дешевих, хай і менш ефективних безпілотників. Якщо брати Китай, то він може використовувати рій безпілотних J-6 і J-7, щоб виснажити повітряну оборону Тайваню перед основним ударом, або як ударні "камікадзе".

Раніше писали, що Китай створює надзвукові дрони FH-97A для запуску в парі з J-20. Як припускають експерти, БПЛА не поступаються швидкістю винищувачам п'ятого покоління, але можуть підтримати їх під час атаки та компекнсувати нестачу ракет.