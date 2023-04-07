Китай превращает устаревшие истребители J-6 и J-7 в беспилотники, — СМИ

Как считают эксперты, переделывать самолеты в БПЛА гораздо выгоднее, чем выбрасывать, ведь они очень быстрые и несут мощное вооружение.

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Китай может переоборудовать свои старые реактивные самолеты J-6 и J-7 в беспилотные дроны. Об этом пишет издание Interesting Engineering, ссылаясь на зарубежных экспертов.

J-6 и J-7 были китайскими версиями советских МиГ-19 и МиГ-21 соответственно, построенных в период с 1950-х по 1960-е годы. До 2013 года КНР успела изготовить более 2400 J-7 в 54 модификациях, но примерно с 2018 года начала их консервировать. Согласно ежегодному отчету Международного института стратегических исследований о военных активах и экономике обороны, на вооружении ВВС Китая сейчас состоят около 300 самолетов третьего поколения J-7, но их постепенно вытесняют четвертое и пятое поколение, например, истребители J-16 и J-20.

Эксперты не спешат списывать устаревшие китайские самолеты со счетов, поскольку считают, что их можно легко переделать в боевые беспилотники. Некоторые источники предполагают, что модификация J-6 и J-7 идет полным ходом. К примеру, в 2021 году во время учений вблизи тайваньского воздушного пространства четыре J-7 присоединились к группе более современных истребителей J-16, что было необычной тактикой применения столь старых самолетов. Возможно, Китай захотел последовать примеру США, который активно делает беспилотную версию F-16.

Такой подход весьма рационален, ведь переделывать старые самолеты в беспилотники намного выгоднее, чем просто выбрасывать на свалку. Пилотируемые истребители J-7 развивают скорость до 2 Махов, что намного быстрее cовременных военных БПЛА, таких как MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2, разгоняющихся до 210-480 км/ч. Самолеты также имеют большую боевую мощь, поскольку вооружаются бомбами и различными типами ракет.

Сверхзвуковые БПЛА уже разрабатываются, но технология пока достаточно сложная и находится на стадии экспериментов, например, пока неясно, как они будут вести себя во время маневров при ограниченной связи с пилотом. Немалую роль играет сложность обслуживания и стоимость самолетов, особенно имеющих проблемы с конструкцией — к ним относятся и J-7. Как полагают аналитики, в современных условиях военным гораздо выгоднее иметь больше дешевых, пусть и менее эффективных беспилотников. Если брать Китай, то он может использовать рой беспилотных J-6 и J-7, чтобы истощить воздушную оборону Тайваня перед основным ударом, или же в качестве ударных "камикадзе".

Ранее писали, что Китай создает сверхзвуковые дроны FH-97A для запуска в паре с J-20. Как предполагают эксперты, БПЛА не уступают в скорости истребителям пятого поколения, но могут поддержать их во время атаки и компекнсировать недостаток ракет.