Технології маніпуляцій: Китай активно готує своїх солдатів до когнітивної війни, — ЗМІ

Щоб контролювати емоційний стан бійців НВАК їм видають браслет із датчиками, які в режимі реального часу передають інформацію спостерігачам. Це дозволяє у разі виявлення проблеми оперативно відправити психологічного консультанта.

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Китайські військові все активніше використовують технології та спеціальну систему психологічної підтримки своїх військовослужбовців, щоб здобути перемогу в тому, що вони вважають когнітивною війною. Фахівці приділяють увагу засобам маніпуляції свідомістю солдатів потенційного супротивника, зміцнюючи власні сили проти такого впливу. Про те, як психологічно готують солдатів Народної визвольної армії Китаю (НВАК), йдеться в матеріалі Defence One.

Насамперед оглядачі зазначають, що у майбутніх конфліктах вплив раціональних чинників, як-от наука і логіка, на індивідуальне пізнання, вірогідно, буде ослаблено. На перший план вийде емоційне здоров'я бійців, оскільки людський мозок і пізнання перетворилися на важливу галузь військового протистояння.

Аналітики акцентують на тому, що операції у когнітивній сфері спрямовані на захоплення розуму супротивника та зміну його думок для формування його рішень та дій. Представники НВАК кажуть, що існує три стадії придушення противника, — спочатку його змушують відчувати "я не можу" і "я не смію", а потім досягти ефекту "я не хочу".

З огляду на такі передбачувані загрози засоби масової інформації НВАК також дедалі більше дбають про відбиття таких атак та зміцнення волі своїх військ у психологічних аспектах війни.

"Війна — це не лише матеріальне, а й духовне змагання. Люди завжди є вирішальним фактором у результаті війни, й ефективне функціонування людей залежить від підтримки хорошої психологічної ситуації та стабільних психологічних якостей", — наголосили китайські аналітики.

При цьому солдатів та офіцерів навчають протистояти психічним розладам, покращуючи їхню адаптацію та витривалість на полі бою, і в цьому на допомогу приходить ідеологія. Як результат, така підготовка може допомогти військам культивувати "революційний героїзм", який діє як "духовний меч", щоб здолати й перемогти ворога. І цьому надається величезне значення останнім часом, наголошують автори публікації.

Як відбувається когнітивна підготовка у НВАК

У технічному аспекті для оцінки психологічного стану бійця кожному солдату НВАК видаються браслети з інтелектуальними датчиками, які можуть надавати фізіологічні дані в режимі реального часу й оперативно спрямовувати психологічного консультанта.

"Браслети є частиною системи інтелектуального психологічного моніторингу, яка дозволяє безперервно записувати інформацію про осіб офіцерів та солдатів, оцінювати їхній психологічний стан у режимі реального часу за допомогою зворотного зв'язку та архівувати їх", — йдеться в публікації.

Крім того, в китайській армії активніше почали використовувати симулятори віртуальної реальності, які занурюють військових у глибокий стрес, щоб вони відчували себе як у реальному бою. Також у КНР створюють тренувальні зали, де проводяться психологічні групові тренінги. Там військовослужбовці можуть отримати психологічні консультації, емоційну та фізичну розрядку.

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Насамкінець оглядачі пишуть, що ставки в когнітивних війнах можуть бути дійсно дуже високими. За словами одного китайського експерта з Академії військових наук, військова конфронтація, на перший погляд, є протистоянням жорстких сил двох сторін, але на глибшому рівні, незалежно від характеру війни та мети, це, зрештою, змагання людської волі.

Раніше повідомлялося, що після інцидентів з повітряними кулями КНР, які були збиті ЗС США, у Пентагоні заявили, що аеростати збирали розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів. У цьому інформація збиралася не з зображень, та якщо з перехоплення електронних сигналів чи повідомлень персоналу військових баз.