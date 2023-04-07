Технологии манипуляций: Китай активно готовит своих солдат к когнитивной войне, — СМИ

Чтобы контролировать эмоциональное состояние бойцов НОАК, им выдают браслет с датчиками, которые в режиме реального времени передают информацию наблюдателям. Это позволяет в случае выявления проблемы оперативно направить психологического консультанта.

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Китайские военные все активнее используют технологии и специальную систему психологической поддержки своих военнослужащих, чтобы одержать победу в том, что они считают когнитивной войной. Специалисты уделяют внимание средствам манипуляции сознанием солдат потенциального противника, укрепляя собственные силы против такого воздействия. О том как психологически готовят солдат Народной освободительной армии Китая (НОАК) говорится в материале Defence One.

Прежде всего обозреватели отмечают, что в будущих конфликтах влияние рациональных факторов, таких как наука и логика, на индивидуальное познание, вероятно, будет ослаблено. А на первый план выйдет эмоциональное здоровье бойцов, поскольку человеческий мозг и познание превратились в важную область военного противостояния.

Аналитики акцентируют на том, что операции в когнитивной сфере направлены на захват разума противника и изменение его мыслей для формирования его решений и действий. Представители НОАК говорят, что существует три стадии подавления противника, — сначала его заставляют чувствовать "я не могу" и "я не смею", а затем добиться эффекта "я не хочу".

Учитывая такие предполагаемые угрозы, средства массовой информации НОАК также все больше и больше заботятся об отражении таких атак и укреплении воли своих войск в психологических аспектах войны.

"Война — это не только материальное, но и духовное состязание. Люди всегда являются решающим фактором в исходе войны, и эффективное функционирование людей зависит от поддержки хорошей психологической ситуации и стабильных психологических качеств", — подчеркнули китайские аналитики.

При этом солдат и офицеров обучают противостоять психическим расстройствам, улучшая их адаптацию и выносливость на поле боя, и в этом на помощь приходит идеология. Как результат такая подготовка может помочь войскам культивировать "революционный героизм", который действует как "духовный меч", чтобы одолеть и победить врагов. И этому придается огромное значение в последнее время, подчеркивают авторы публикации.

Как проходит когнитивная подготовка в НОАК

В техническом аспекте для оценки психологического состояния бойца каждому солдату НОАК выдаются браслеты с интеллектуальными датчиками, которые могут предоставлять физиологические данные в режиме реального времени и оперативно направлять психологического консультанта.

"Браслеты являются частью системы интеллектуального психологического мониторинга, которая позволяет непрерывно записывать информацию о лицах офицеров и солдат, оценивать их психологическое состояние в режиме реального времени посредством обратной связи и архивировать их", — говорится в публикации.

Кроме того в китайской армии активнее начали использовать симуляторы виртуальной реальности, погружающие военных в глубокий стресс, чтобы они чувствовали себя как в реальном бою. Также в КНР создают тренировочные залы, где проводятся психологические групповые тренинги. Там военнослужащие могут получить психологические консультации, эмоциональную и физическую разрядку.

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В заключение обозреватели пишут, что ставки в когнитивных войнах могут быть действительно очень высокими. По словам одного китайского эксперта из Академии военных наук, военная конфронтация на первый взгляд является противостоянием жестких сил двух сторон, но на более глубоком уровне, независимо от характера войны и цели, это, в конечном счете, соревнование человеческой воли.

Ранее сообщалось, что после инцидентов с воздушными шарами КНР, которые были сбиты ВС США, в Пентагоне заявили, что аэростаты собирали разведданные с нескольких секретных американских военных объектов. При этом информация собиралась не из изображений, а из перехвата электронных сигналов или сообщений персонала военных баз.