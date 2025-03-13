В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військових

Щоб надіслати заяву на розгляд, необхідно скласти письмову заяву, зібрати всі документи та надіслати на адресу пошти із зазначенням контактів для зворотного зв'язку.

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Українські військовослужбовці та члени їхніх сімей відтепер можуть надсилати свої звернення на офіційну електронну адресу уповноваженого Президента України із захисту їхніх прав. Про це 13 березня повідомила уповноважена Ольга Кобилинська (Решетилова).

За її словами, раніше звернення приймали через різні канали зв'язку, що допомогло оперативно розв'язувати термінові питання і виявити найпоширеніші проблеми. Тепер для підвищення ефективності опрацювання звернень створено офіційний канал прийому.

"Наразі ми переходимо на офіційний канал прийому звернень від військових і рідних", — зазначила Кобилинська.

Щоб направити заяву на розгляд, необхідно:

Скласти письмову заяву (друковану або від руки) з докладним описом проблеми.

Додати всі необхідні документи, що підтверджують суть звернення.

Надіслати заяву та супровідні документи на електронну пошту [email protected] , вказавши також контактний номер телефону та email для зворотного зв'язку.

Водночас перехідний період, протягом якого звернення, що надходили через месенджери, ще опрацьовуватимуть, триватиме до 7 квітня.

Зазначимо, що в Україні існує Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", який спрямований на забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Він визначає державні гарантії та пільги для цієї категорії громадян.

Ключові положення закону:

Соціальний захист: Надання військовослужбовцям та їхнім сім'ям соціальних гарантій, включно з пенсійним забезпеченням, медичним обслуговуванням та іншими видами соціальної допомоги.

Надання військовослужбовцям та їхнім сім'ям соціальних гарантій, включно з пенсійним забезпеченням, медичним обслуговуванням та іншими видами соціальної допомоги. Правовий захист: Забезпечення правової підтримки військовослужбовців у разі порушень їхніх прав, а також захист їхніх інтересів у різних інстанціях.

Забезпечення правової підтримки військовослужбовців у разі порушень їхніх прав, а також захист їхніх інтересів у різних інстанціях. Пільги та гарантії: Встановлення спеціальних пільг для військовослужбовців, як-от забезпечення житлом, безкоштовний проїзд та інші привілеї.

Нагадаємо, пресслужба Міноборони України 28 лютого повідомила, що цивільні особи в Україні, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, отримали право на відстрочку від мобілізації.