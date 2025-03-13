В Украине заработала официальная почта для обращений по защите прав военных

Чтобы направить заявление на рассмотрение, необходимо составить письменное заявление, собрать все документы и отправить на адрес почты с указанием контактов для обратной связи.

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Украинские военнослужащие и члены их семей теперь могут направлять свои обращения на официальный электронный адрес уполномоченного Президента Украины по защите их прав. Об этом 13 марта сообщила уполномоченная Ольга Кобылинская (Решетилова).

По ее словам, ранее обращения принимались через разные каналы связи, что помогло оперативно решать срочные вопросы и выявить наиболее распространенные проблемы. Теперь для повышения эффективности обработки обращений создан официальный канал приема.

"Сейчас мы переходим на официальный канал приема обращений от военных и родных", – отметила Кобылинская.

Чтобы направить заявление на рассмотрение, необходимо:

Составить письменное заявление (печатное или от руки) с подробным описанием проблемы.

Приложить все необходимые документы, подтверждающие суть обращения.

Отправить заявление и сопроводительные документы на электронную почту [email protected] , указав также контактный номер телефона и email для обратной связи.

При этом переходный период, в течение которого обращения, поступавшие через мессенджеры, будут еще обрабатываться, продлится до 7 апреля.

Отметим, что в Украине существует Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который направлен на обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих и их семей. Он определяет государственные гарантии и льготы для этой категории граждан.

Ключевые положения закона:

Социальная защита: Предоставление военнослужащим и их семьям социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и другие виды социальной помощи.

Предоставление военнослужащим и их семьям социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и другие виды социальной помощи. Правовая защита: Обеспечение правовой поддержки военнослужащих в случае нарушений их прав, а также защита их интересов в различных инстанциях.

Обеспечение правовой поддержки военнослужащих в случае нарушений их прав, а также защита их интересов в различных инстанциях. Льготы и гарантии: Установление специальных льгот для военнослужащих, таких как обеспечение жильем, бесплатный проезд и другие привилегии.

Напомним, пресс-служба Минобороны Украины 28 февраля сообщила, что гражданские лица в Украине, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, получили право на отсрочку от мобилизации.