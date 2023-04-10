"Получил по лицу": российский военкор чуть не погиб при проверке гранатомета AT4 (видео)

Пропагандист Алексей Смирнов тестировал оружие НАТО, но не прочитал инструкцию и не осмотрел его перед стрельбой. В момент выстрела военкора ударило в голову, и он упал на землю.

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Российский пропагандист Алексей Смирнов хотел показать "несостоятельность" оружия НАТО — взял шведский гранатомет AT4, выстрелил и получил им по лицу. Видео "проверки" Смирнов показал на платной платформе Boosty.

Военкор тестировал на камеру возможности поражения танка гранатометом. Сначала он говорит, что произойдет, если выстрелить из него по принципу ведения огня из российских аналогов — РШГ-2 и РПГ-26.

"Что если попробовать выстрелить из шведского гранатомета АТ4? Ну посмотрим", – сказал Смирнов, приложил оружие к плечу и нажал на курок.

Изучить предварительно инструкцию, а также осматривать вооружение он не стал. В момент выстрела гранатомет ударил россиянина по лицу из-за сильной отдачи, в итоге Смирнов упал на землю.

"Аа… с***ка…Вот почему я говорю, что "натовское оружие — это г***нище", — сделал он вывод.

Гранатомет AT4 — в чем его особенности?

AT4 — шведский одноразовый гранатомет, был принят на вооружение армии Швеции в 1987 году. Гранатомет разработала компания Saab Bofors Dynamics. Максимальная дальность стрельбы — до 2100 метров, а прицельная — до 300 метров. Пробиваемость брони в зависимости от снаряда, составляет от 420 до 500 мм.

В отличие от шведско-британской переносной противотанковой установки NLAW, гранатомет АТ4 — более легкое оружие. Его вес — 6,7 кг с кумулятивной реактивной гранатой. Он предназначен для уничтожения легкой техники — бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Основная деталь гранатомета — упругий ударник, расположенный у заднего торца трубы.

Напомним, что в январе этого года появилось видео, как украинский военный уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв" гранатометом AT4 в Луганской области.

Фокус со ссылкой на портал "Мілітарний" ранее писал, что на вооружении ВСУ в районе Бахмута появились болгарские гранатометы Bullspike-AT производства "Вазовского Машиностроительного завода" (VMZ).