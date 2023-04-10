"Отримав по обличчю": російський воєнкор мало не загинув під час перевірки гранатомета AT4 (відео)

Пропагандист Олексій Смирнов тестував зброю НАТО, але не прочитав інструкцію та не оглянув її перед стріляниною. У момент пострілу військкора вдарило в голову і він упав на землю.

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Російський пропагандист Олексій Смирнов хотів показати "неспроможність" зброї НАТО — узяв шведський гранатомет AT4, вистрілив та отримав їм по обличчю. Відео "перевірки" Смирнов показав на платній платформі Boosty.

Військкор тестував на камеру можливості поразки танка гранатометом. Спочатку він каже, що станеться, якщо вистрілити з нього за принципом ведення вогню з російських аналогів – РШГ-2 та РПГ-26.

"Що якщо спробувати вистрілити із шведського гранатомета АТ4? Ну подивимося", — сказав Смирнов, приклав зброю до плеча і натиснув на гачок.

Вивчити попередньо інструкцію та провести огляд озброєння він не став. У момент пострілу гранатомет вдарив росіянина по обличчю через сильну віддачу і Смирнов упав на землю.

"Аа … с***ка … Ось чому я кажу, що "натовська зброя — це г***но", — зробив він висновок.

Гранатомет AT4 – у чому його особливості?

AT4 – шведський одноразовий гранатомет, був прийнятий на озброєння армії Швеції у 1987 році. Гранатомет розробила компанія Saab Bofors Dynamics. Максимальна дальність стрілянини – до 2100 метрів, а прицільна – до 300 метрів. Пробивна здатність броні в залежності від снаряда — від 420 до 500 мм.

На відміну від шведсько-британської переносної протитанкової установки NLAW, гранатомет АТ4 — легша зброя. Його вага – 6,7 кг із кумулятивною реактивною гранатою. Він призначений для знищення легкої техніки – бронетранспортерів та бойових машин піхоти.

Основна деталь гранатомета – пружний ударник, розташований біля заднього торця труби.

Нагадаємо, що у січні цього року з'явилося відео, як український військовий знищив російський танк Т-90М "Прорив" гранатометом AT4 у Луганській області.

Фокус із посиланням на портал "Мілітарний" раніше писав, що на озброєнні ЗСУ в районі Бахмута з'явилися болгарські гранатомети Bullspike-AT виробництва "Вазовського машинобудівного заводу" (VMZ).