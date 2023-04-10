Хаос в тылу врага: генерал США озвучил возможный план контрнаступления ВСУ

По словам экс-командующего армией США в Европе Марка Гертлинга, украинские солдаты имеют больше возможностей ночного видения, и этим "бонусом" Силы обороны могли бы воспользоваться для осуществления операций за линией фронта.

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Быстрое и стремительное предвижение на небольших участках, чтобы попасть в тыл врага, и создание как можно большего хаоса — может стать эффективной тактикой для ВСУ. Такую версию озвучил американский генерал в отставке Марк Гертлинг во время онлайн-дискуссии "Перенастроенный мир: последствия войны России против Украины", проходившей по инициативе программы российских и евразийских исследований Университета Джорджа Мейсона.

Так Гертлинг ответил на вопрос, что он посоветовал бы украинским генералам.

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, такой подход успешно применяли Штаты, создавшие спецподразделения, обученные двигаться ночью, во время Второй мировой войны в некоторых ситуациях.

Создание хаоса

Гертлинг высказал убеждение, что украинская армия имеет больше возможностей ночного видения, чем российская. Поэтому он посоветовал ВСУ искать способ овладения универсальной способностью ночного видения, в частности для конкретных подразделений, которые могли бы попасть за линию фронта и создать хаос в тылу армии РФ.

"Я не знаю точных данных разведки, чтобы спрогнозировать, где лучше атаковать. Но я знаю, что стратегическая цель президента Зеленского – вернуть территории и не отдать России ни одного участка", — подчеркнул он.

Сильные и слабые стороны работы Залужного

По мнению Гертлинга, у генерала украинской армии сейчас "намного больше проблем", чем было у других военных высокопоставленных должностных лиц "в обычном бою". В первую очередь это связано с доставкой в Украину абсолютно нового военного оборудования, связанные с этим цепочки поставок, тренировок военных в странах НАТО, а также сбор разведывательной информации.

Одним из ключевых плюсов в реалиях работы генерала Валерия Залужного, Гертлинг озвучил неформально — "ваш враг — отстой".

По словам бывшего генерала, в Европе есть несколько мест, о которых он будучи при должности регулярно получал разведданные, среди них он назвал, Осетию, Приднестровье, Крым, Донбасс, Абхазию и Нагорный Карабах.

Интересы Путина

По мнению Гертлинга, президент России Владимир Путин заинтересован в непрерывных конфликтах, в связи с чем генерал призвал все демократические силы и правительства внимательно наблюдать за ситуацией.

"Это несправедливая война. И если ему позволят сохранить откушенное в виде мирного договора, то, я думаю, это создаст проблемы в будущем", — подчеркнул американский генерал.

Генерал не смог дать точного прогноза на вопрос, когда может закончиться война в Украине.

Напомним, в начале марта, во время встречи с генералами стран НАТО, генерал ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская армия готовится к контрнаступлению.

В конце марта стало известно, что Украина планирует контрнаступательные действия на оккупированные территории, не дожидаясь поставки западных истребителей.