Хаос у тилу ворога: генерал США озвучив можливий план контрнаступу ЗСУ

За словами екскомандувача армією США в Європі Марка Гертлінга, українські солдати мають більше можливостей нічного бачення, і цим "бонусом" сили оборони могли б скористатися для здійснення операцій за лінією фронту.

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Швидке та стрімке пересування на невеликих ділянках, щоб потрапити в тил ворога, і створення якомога більшого хаосу може стати ефективною тактикою для ЗСУ. Таку версію озвучив американський генерал у відставці Марк Гертлінг під час онлайн-дискусії "Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України", яка проходила за ініціативи програми російських і євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.

Так Гертлінг відповів на запитання, що він порадив би українським генералам.

На думку колишнього командувача армії США в Європі, такий підхід успішно застосовували Штати, які створили спецпідрозділи, навчені рухатися вночі, під час Другої світової війни в деяких ситуаціях.

Створення хаосу

Гертлінг висловив переконання, що українська армія має більше можливостей нічного бачення, ніж російська. Тому він порадив ЗСУ шукати спосіб оволодіння універсальною спроможністю нічного бачення, зокрема для конкретних підрозділів, які могли б потрапити за лінію фронту й створити хаос у тилу армії РФ.

"Я не знаю точних даних розвідки, щоб спрогнозувати, де краще атакувати. Але я знаю, що стратегічна мета президента Зеленського — повернути території та не віддати Росії жодної ділянки", — наголосив він.

Сильні та слабкі сторони роботи Залужного

На думку Гертлінга, у генерала української армії зараз "набагато більше проблем", ніж у інших військових високопосадовців "у звичайному бою". Насамперед це пов'язано з доставкою в Україну абсолютно нового військового обладнання, пов'язаного з цим ланцюжка постачань, тренувань військових у країнах НАТО, а також збирання розвідувальної інформації.

Один із ключових плюсів у реаліях роботи генерала Валерія Залужного Гертлінг озвучив неформально: "Ваш ворог — відстій".

За словами колишнього генерала, у Європі є кілька місць, про які він, будучи на посаді, регулярно отримував розвіддані, серед них він назвав Осетію, Придністров'я, Крим, Донбас, Абхазію та Нагірний Карабах.

Інтереси Путіна

На думку Гертлінга, президент Росії Володимир Путін зацікавлений у безперервних конфліктах, у зв'язку з чим генерал закликав усі демократичні сили й уряди уважно спостерігати за ситуацією.

"Це несправедлива війна. І якщо йому дозволять зберегти відкушене у вигляді мирного договору, то, я думаю, це створить проблеми в майбутньому", — наголосив американський генерал.

Генерал не зміг дати точного прогнозу на питання, коли може закінчитися війна в Україні.

Нагадаємо, на початку березня, під час зустрічі з генералами країн НАТО, генерал ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська армія готується до контрнаступу.

Наприкінці березня стало відомо, що Україна планує контрнаступальні дії на окуповані території, не чекаючи на постачання західних винищувачів.