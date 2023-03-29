Контрнаступ ЗСУ: Україна розпочне операцію без нових винищувачів, — Резніков

За словами міністра оборони України, військове командування країни усвідомлює свої можливості й застосує все можливе озброєння з максимальною ефективністю.

Related video

У середу, 29 березня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наявність винищувачів і швидкість їх постачання не вплине на рішення ЗСУ про вибір часу запланованого контрнаступу України. Про це він повідомив під час брифінгу з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем в Одесі.

За словами Резнікова, Україна не чекатиме на постачання винищувачів, щоб розпочати контрнаступ.

"Як міністр оборони я віддав би перевагу повному пакету підтримки для Збройних сил України та всього сектору безпеки. Але я завжди кажу, що основні бойові літаки — це переважно частина нашої протиповітряної оборони. Це їхнє завдання номер один", — підкреслив він.

За словами Резнікова, важливим аспектом для контрнаступу є перевага в повітрі, проте військове командування країни реально усвідомлює свої можливості озброєнь цієї миті й вирішуватиме, як застосувати їх із максимальною ефективністю.

"Ідеться про зброю, яка залишилася з радянських часів, а також яку надали та продовжують надавати партнери. Це не тільки танки, це й броньовані машини різних типів", — заявив Резніков.

Міністр оборони України підкреслив, що отримання ЗСУ сучасних бойових літаків четвертого покоління — це питання часу, так само як і питання ухвалення рішення про їх постачання країнами-союзниками.

"Також буде потрібен час для навчання українських пілотів. Тому я вважаю, що опції отримання бойових літаків і найближчого контрнаступу будуть розділені різними етапами часу", — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні під час брифінгу міністр оборони Хорватії Маріо Баножич підтвердив, що його країна має намір передати Україні гелікоптери Мі-8 у найближчий час.

У вівторок, 28 березня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти втрачають у середньому 500 вбитих або поранених військових щодня на Бахмутському напрямку.