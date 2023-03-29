Контрнаступление ВСУ: Украина начнет операцию без новых истребителей, — Резников

По словам министра обороны Украины военное командование страны осознает свои возможности и применит все возможное вооружение с максимальной эффективностью.

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В среду, 29 марта, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наличие истребителей и скорость их поставки не повлияет на решение о датах запланированного контрнаступления Украины. Об этом он сообщил во время брифинга с министром обороны Хорватии Марио Баножичем в Одессе.

По словам Резникова, Украина не будет ждать поставки истребителей, чтобы начать контрнаступление.

"Как министр обороны, я бы предпочел полный пакет поддержки для Вооруженных Сил Украины и всего сектора безопасности. Но я всегда говорю, что основные боевые самолеты это преимущественно часть нашей противовоздушной обороны. Это их задача номер один", — подчеркнул он.

По словам Резникова важным аспектом для контрнаступления является преимущество в воздухе, однако военное командование страны реально осознает свои возможности вооружений на данный момент и будет решать о том, как применить их с максимальной эффективностью.

"Речь идет об оружии, которое осталось с советских времен, а также которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, это и бронированные машины разных типов", — заявил Резников.

Министр обороны Украины подчеркнул, что получение ВСУ Украиной современных боевых самолетов четвертого поколения — это вопрос времени, также как и вопрос о принятии решения об их передаче союзниками.

"Также потребуется время для обучения украинских пилотов. Поэтому я считаю, что опции получения боевых самолетов и ближайшего контрнаступления будут разделены по времени", — подытожил он.

Напомним, сегодня во время брифинга министр обороны Хорватии Марио Баножич подтвердил, что его страна намерена передать Украине вертолеты Ми-8 в ближайшее время.

Во вторник, 28 марта, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты теряют в среднем 500 убитых или раненых ежедневно на Бахмутском направлении.