"Украинцы остановили Россию": ВСУ могут освободить Крым уже летом, — генерал США (видео)

По словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, россияне уже начали доставать из хранилищ военную технику 65-летней давности и переходить к обороне захваченных территорий.

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У Вооруженных сил Российской Федерации не осталось наступательного потенциала, поэтому противник переходит к обороне, чтобы удержаться на оккупированных территориях Украины. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию Deutsche Welle.

По словам американского генерала, на фронте в Украине сейчас наблюдается "затишье перед бурей".

"Украинцы остановили Россию. У России нет другого наступательного потенциала, ничего такого, с помощью чего она могла бы начать новое наступление. Оружие, которые они сейчас вытаскивают из хранилищ примерно моего возраста, а мне скоро 65 лет", — сказал Ходжес.

Бен Ходжес о потенциале ВС РФ

Экс-командующий армией США в Европе утверждает, что россияне перешли к обороне, чтобы попытаться удержать временно оккупированные территории Украины. Он также выразил уверенность в том, что наступление ВСУ будет "профессиональным и очень эффективным".

"Его цель, как я полагаю, будет заключаться в том, чтобы изолировать Крым и создать условия для окончательного освобождения Крыма в этом году", — заявил генерал.

По мнению Бена Ходжеса, украинцы смогут деоккупировать Крымский полуостров к концу августа при условии, что союзники предоставят им высокоточное оружие дальнего радиуса действия.

Ходжес также прокомментировал риск массового применения российских истребителей, отметив, что за время полномасштабной войны в Украине Военно-воздушные силы РФ "не произвели впечатление".

"Даже несмотря на то, что у них было огромное численное превосходство, совершенно очевидно, что у них нет ни подготовки, ни возможности по-настоящему добиться превосходства в воздухе" — заключил Бен Ходжес.

Напомним, что 7 апреля Бен Ходжес предположил, что грядущее наступление ВСУ будет направлено на освобождение Крыма. По его словам, полуостров является "решающей территорией" в российско-украинской войне.

Ранее, 1 марта, генерал Ходжес также заявил, что война в Украине может закончиться в 2023 году. Он отметил, что это будет зависеть о того, примут ли в США и Европе стратегическое решение о победе над Россией.