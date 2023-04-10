Бункер не поможет: Путин провалил то, к чему готовился 20 лет, — Данилов

По словам секретаря СНБО, лидер Кремля "провалил на старте то, к чему готовился 20 лет", а решение напасть на Украину сдвинуло его с пьедестала наиболее влиятельного человека в мире.

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В понедельник, 10 апреля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что президент России Владимир Путин "исчерпал свой временной предел" и провалил свои планы на старте. Об этом Данилов написал в своем Facebook.

Данилов считает, что время в российско-украинской войне работает на тех, кто принимает верные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает.

По его словам, все остальные обстоятельства имеют второстепенное значение.

"Не существует никакой непреодолимой определенности. Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, ничего не стоят. Кремлевская кр**а, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, что "Запад устанет от Украины", поможет ли Китай или когда изберут нового президента в США, или в Украине начнутся "голодные бунты"", — пишет секретарь СНБО.

Данилов убежден, что лидер Кремля уже исчерпал свое время.

"То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни через год, ни через два, ни через три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала", — подытожил он.

Напомним, 6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны объяснил, что данными о предстоящем контрнаступлении ВСУ владеет всего несколько доверенных человек, а сроки организации соответствующих мер не оглашаются.

Также Алексей Данилов на днях заявил, что с целью избежать большого количества жертв и разрушений украинская сторона готова договариваться с Россией о возвращении временно оккупированного полуострова Крым.