Бункер не допоможе: Путін провалив те, до чого готувався 20 років, — Данилов

За словами секретаря РНБО, лідер Кремля "провалив на старті те, до чого готувався 20 років", а рішення напасти на Україну зрушило його з п'єдесталу найвпливовішої людини у світі.

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У понеділок, 10 квітня, секретар РНБО України Олексій Данилов повідомив, що президент Росії Володимир Путін "вичерпав свою тимчасову межу" та провалив свої плани на старті. Про це Данилов написав у своєму Facebook.

Данилов вважає, що час у російсько-українській війні працює на тих, хто ухвалює вірні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає.

За його словами, решта обставин має другорядне значення.

"Не існує ніякої непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, нічого не варті. Кремлівська кр**а, не обмежена термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері та дочекатися, що "Захід втомиться від України", чи допоможе Китай або коли оберуть нового президента США, чи в Україні розпочнуться "голодні бунти"", — пише секретар РНБО.

Данилов переконаний, що лідер Кремля вже вичерпав свій час.

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ні через рік, ні через два, ні через три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найвпливовішої людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу", — підсумував він.

Нагадаємо, 6 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони пояснив, що даними про майбутній контрнаступ ЗСУ володіє лише кілька довірених осіб, а терміни організації відповідних заходів не оголошуються.

Також Олексій Данилов днями заявив, що з метою уникнути великої кількості жертв та руйнувань українська сторона готова домовлятися з Росією про повернення тимчасово окупованого півострова Крим.