Классическая практика шпионов РФ: экс-офицер ЦРУ высказался о "сливе" документов США

По словам Дэниела Хоффмана, мотив Москвы мог заключаться в том, что Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи для ВСУ, а спецслужбы Кремля неоднократно пытались повлиять на отношения между странами.

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Официальные лица Соединенных Штатов Америки будут вынуждены пересмотреть процесс обмена информацией после того, как в сеть проникли секретные документы о контрнаступлении ВСУ. Об этом пишет портал Reuters 10 апреля.

Агентства национальной безопасности США начали расследование по поводу того, как секретные материалы касаемо возможных планов ВСУ оказались общедоступные. Американские чиновники отметили, что сейчас следователи пытаются установить, какому человеку или группе мог быть выгоден такой "слив".

При этом, утечка может стать самой масштабной со времен 2013 года, когда тысячи документов США были опубликованы на WikiLeaks.

"Пентагону нужно было ограничить необузданный доступ к некоторым из самых чувствительных разведданных, когда не было оправданных причин для этого", — сказал первый чиновник.

Бывший старший офицер ЦРУ Дэниел Хоффман далее отметил, что учитывая прошлую деятельность спецслужб Кремля, вполне вероятно, что они могут быть к этому причастны.

Все потому, что такие операции являются "классической" практикой российских шпионов, которые неоднократно пытались повлиять на отношения между Украиной и США. При этом, Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, что и могло являться мотивом.

Издание отправило запрос Кремлю и посольству РФ о причастности страны к этому событию, но ответа так и не поступило.

Напомним, 10 апреля в Пентагоне и Белом доме подтвердили утечку секретных данных. Советник по нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне пока что не могут ответить, решена ли проблема с вытоком информации из Пентагона.