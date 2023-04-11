Класична практика шпигунів РФ: ексофіцер ЦРУ висловився про "злив" документів США

За словами Деніела Хоффмана, мотив Москви міг полягати у тому, що Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги для ЗСУ, а спецслужби Кремля неодноразово намагалися вплинути на відносини між країнами.

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Офіційні особи Сполучених Штатів Америки будуть змушені переглянути процес обміну інформацією після того, як до мережі проникли секретні документи про контрнаступ ЗСУ. Про це пише портал Reuters 10 квітня.

Агентства національної безпеки США розпочали розслідування з приводу того, як секретні матеріали щодо можливих планів ЗСУ виявилися загальнодоступними. Американські чиновники зазначили, що зараз слідчі намагаються встановити, якій людині чи групі мiг бути вигідний такий "злив".

При цьому витік може стати наймасштабнішим з часів 2013 року, коли тисячі документів США були опубліковані на WikiLeaks.

"Пентагону потрібно було обмежити неприборканий доступ до деяких із найчутливіших розвідданих, коли не було виправданих причин для цього", — сказав перший чиновник.

Колишній старший офіцер ЦРУ Деніел Хоффман далі зазначив, що з огляду на минулу діяльність спецслужб Кремля цілком імовірно, що вони можуть бути до цього причетні.

Все тому, що такі операції є "класичною" практикою російських шпигунів, які неодноразово намагалися вплинути на відносини між Україною та США. При цьому Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги Києву, що й могло бути мотивом.

Видання надіслало запит Кремлю та посольству РФ про причетність країни до цієї події, але відповіді так і не надійшло.

Нагадаємо, 10 квітня в Пентагоні та Білому домі підтвердили витік секретних даних. Радник з нацбезпеки адміністрації президента США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні поки що не можуть відповісти, чи вирішено проблему з витоком інформації з Пентагону.