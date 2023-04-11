"Как во времена Афганистана": в Беларуси предлагают призывать в армию студентов

В министерстве образования страны обосновывают такое предложение тем, что после службы студент возвращается на обучение "зрелым человеком", и "на него и девушки будут по-другому смотреть".

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В Беларуси предложили вернуть практику призыва студентов в ряды Вооруженных сил, как это было во времена СССР во время войны в Афганистане. Об этом во время совещания с руководителями сказал государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня по всему миру идет борьба за молодые умы, за молодых людей. И что мы в них вложим, то, как говорится, и пожнем. Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а затем пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым — на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит что-то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение", — сказал Александр Вольфович.

Он добавил, что подобная практика уже применялась при СССР, когда советская армия участвовала в войне в Афганистане.

"Ведь все новое – это хорошо забытое старое", — подчеркнул Вольфович.

Напомним, что 10 апреля в Верховной Раде Украины проголосовали за прекращение действия двух соглашений с Россией и одной с Беларусью. Также 288 депутатов проголосовали за прекращение действия соглашения между правительством Украины и белорусским правительством о сотрудничестве в области технической защиты информации.

Путин сосредоточился на усилении экономического контроля над Беларусью, заявили аналитики ISW 6 апреля. Продолжается процесс создания общего рынка нефти и газа, ведется работа по созданию единого рынка электроэнергии.