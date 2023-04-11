"Як у часи Афганістану": у Білорусі пропонують призивати до армії студентів

У міністерстві освіти країни обґрунтовують таку пропозицію тим, що після служби студент повертається на навчання "зрілою людиною", і "на нього і дівчата будуть по-іншому дивитися".

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У Білорусі запропонували повернути практику призову студентів до лав Збройних сил, як це було за часів СРСР під час війни в Афганістані. Про це під час наради з керівниками сказав державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович, повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні по всьому світу йде боротьба за молоді уми, за молодих людей. І що ми в них вкладемо, то, як то кажуть, і пожнемо. Молода людина, яка вступила до вищого навчального закладу, а потім пішла служити, рік відслужила і повернулася на другий-третій курс зрілим — на нього та дівчата будуть по-іншому дивитись. І він по-іншому осмислить щось, для чого він взагалі вступив до вищого навчального закладу", — сказав Олександр Вольфович.

Він додав, що подібна практика вже застосовувалася за часів СРСР, коли радянська армія брала участь у війні в Афганістані.

"Адже все нове – це добре забуте старе", — підкреслив Вольфович.

Нагадаємо, що 10 квітня, у Верховній Раді України проголосували за припинення дії двох угод з Росією та однієї з Білоруссю. Також 288 депутатів проголосували за припинення дії угоди між Урядом України та білоруським урядом про співпрацю у галузі технічного захисту інформації.

Путін зосередився на посиленні економічного контролю над Білоруссю, заявили аналітики ISW 6 квітня. Триває процес створення спільного ринку нафти та газу, ведеться робота над створенням єдиного ринку електроенергії.