"Петр Великий" ржавеет у причала: как РФ планировала установить на крейсер "Циркон" (фото)

Атомный крейсер планировали модернизировать, потому что это один из четырех построенных кораблей проекта "Орлан". Он единственный остается в строю, на него планировали установить от 40 до 80 ракет.

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В России уже несколько лет хотят модернизировать атомный крейсер "Петр Великий". Однако опубликованные OSINT-аналитиком Андерсоном спутниковые снимки показывают, что несмотря на все заявления корабль продолжает ржаветь у причала в Северодвинске.

Спутниковый снимок был сделан 5 апреля. На базе Северного флота ВМФ России зафиксировали атомную подлодку К-329 "Белгород". Эта лодка будет носителем ядерных торпед "Посейдон", однако пока субмарину еще не приняли на вооружение.

Спутниковый снимок в Северодвинске

Также на снимке есть списанная субмарина ТК-208 "Дмитрий Донской", который почти подпирает к причалу атомный крейсер "Петр Великий". Последний построен по проекту 1144 "Орлан" и является флагманом всего Северного флота РФ.

Стоит отметить, что Петр Великий спустили на воду в 1989 году, но фактически в строй российского флота его ввели на 10 лет позже из-за постоянной достройки. Это один из 4 построенных кораблей проекта "Орлан", и один, до сих пор остающийся в строю.

В РФ последние 5 лет говорят о необходимости начать модернизацию "Петра Великого", потому что корабль уже 32 года в эксплуатации. Сейчас, несмотря на свои размеры, корабль имеет довольно скромное ударное вооружение — 20 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит". Планировалось установить на атомный крейсер до 10 пусковых установок 3С14, которые могли бы запускать от 40 ракет Циркон или до 80 ракет Калибр.

Судя по спутниковому снимку, никаких работ еще не ведут. Таким образом получится, что в ремонте будет сразу два атомных крейсера вместе с "Адмиралом Нахимовым".

Напомним, 11 апреля СМИ сообщали, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" остался без экипажа.

22 февраля авианосец "Адмирал Кузнецов" с помощью буксира оставил сухой док для продолжения ремонтных работ.