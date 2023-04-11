"Петро Великий" іржавіє біля причалу: як РФ планувала встановити на крейсер "Циркон" (фото)

Атомний крейсер планували модернізувати, бо це один із чотирьох побудованих кораблів проєкту "Орлан". Він єдиний залишається в строю, на нього планували встановити від 40 до 80 ракет.

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В Росії вже декілька років хочуть модернізувати атомний крейсер "Петро Великий". Однак опубліковані OSINT-аналітиком Андерсоном супутникові знімки показують, що попри всі заяви корабель продовжує іржавіти біля причалу в Сєверодвінську.

Супутниковий знімок було зроблено 5 квітня. На базі Північного флоту ВМФ Росії зафіксували атомний підводний човен К-329 "Бєлгород". Цей човен буде носієм ядерних торпед "Посейдон", однак поки субмарину ще не прийняли на озброєння.

Супутниковий знімок в Сєверодвінську

Також там є списана субмарина ТК-208 "Дмитро Донський", який майже підпирає до причалу атомний крейсер "Петро Великий". Останній побудовано за проєктом 1144 "Орлан" та є флагманом всього Північного флоту РФ.

Варто зазначити, що "Петро Великий" спустили на воду у 1989 році, але фактично в стрій російського флоту його ввели на 10 років пізніше через постійну добудову. Це один з 4 побудованих кораблів проєкта "Орлан", і один, який досі залишається в строю.

У РФ останні 5 років кажуть про необхідність розпочати модернізацію "Петра Великого", бо корабель вже 32 роки в експлуатації. Нині попри свої розміри корабель має доволі скромне ударне озброєння — 20 надзвукових протикорабельних ракет П-700 "Граніт". Планувалося встановити на атомний крейсер до 10 пускових установок 3С14, які могли б запускати від 40 ракет "Циркон" або до 80 ракет "Калібр".

Судячи з супутникового знімка, жодних робіт ще не почали. Бо таким чином вийде, що в ремонті буде одразу два атомних крейсери разом з "Адміралом Нахімовим".

Нагадаємо, 11 квітня ЗМІ повідомляли, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" залишився без екіпажу.

22 лютого авіаносець "Адмірал Кузнєцов" за допомогою буксира залишив сухий док для продовження ремонтних робіт.