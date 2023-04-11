ВМС США заключили контракт на поставку модернизированных ракет Harpoon на 1,17 млрд долларов

Американская армия получит 400 ракет и 100 наземных пусковых установок, которые смогут атаковать даже самолеты.

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Военно-морские силы США заключили контракт с компанией Boeing на 1,17 млрд. долларов. Армия получит 400 тактических ракет Harpoon Block II Update. Об этом сообщает Defense Brief.

В рамках контракта ВМС США получат не только ракеты Harpoon, но соответствующее оборудование и услуги для ремонта и другие материалы. Также поставят тренировочные версии ракет. При этом 626,7 млн долларов выделены на поставки Harpoon иностранному поставщику. Однако в Пентагоне не стали указывать, кому именно передадут ракеты.

В США ожидают, что поставки береговых систем противоракетной обороны Harpoon будут завершены к 2028 году в рамках всеобщей инвестиции в оборону Военно-морских сил. В общей сложности армия получит 400 ракет, 100 пусковых установок, радиолокационные системы, а также другое вспомогательное оборудование.

HCDS — это наземная версия ракеты Boeing Harpoon Block II, способная поражать корабли и наземные объекты по типу портов или даже самолетов. Устанавливается ракетная установка на военный грузовик. Дальность стрельбы составляет 120 км. Harpoon используется во многих странах, включая Украину, которая получила ракеты для усиления обороноспособности.

Напомним, 27 марта командующий ВМС Украины Алексей Неежпапа заявил, что армии нужны более дальнобойные Harpoon, чтобы уничтожить российский флот.

8 сентября ВСУ в США заявили, что ВСУ потопили российский корабль спустя неделю работы с ракетами Harpoon.