Украинцы потопили российский корабль спустя неделю работы с ракетами Harpoon, — США

По словам Уильяма ЛаПланте, замминистра обороны США по закупкам и обеспечению, платформы для запуска противокорабельных ракет сняли с корабля союзной страны и переоборудовали для запуска в Украине с грузовиков.

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям ЛаПланте заявил, что в июне украинским военнослужащим хватило одной-двух недель работы с противокорабельным ракетным комплексом Harpoon, чтобы уничтожить российский военный корабль. Подготовку обеспечили США, а ракеты поставили союзные страны. Об этом сообщает Defense News.

Накануне во время брифинга Defense News, ЛаПланте сказал, что платформы для запуска противокорабельных ракет были сняты с корабля союзной США страны (с какого именно корабля и какой страны не сообщается) и переоборудованы для запуска с грузовиков.

В рамках пакета военной помощи, анонсированного 15 июня, Украине передали вооружения стоимостью 1 миллиард долларов. Среди прочего, и две системы береговой охраны Harpoon.

В мае глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что Дания согласилась поставить в Украину ракеты Harpoon и пусковую установку к ней.

"Украинцы приехали для обучения на уик-энд ко Дню памяти, а через неделю или две российские корабли уже начали тонуть", — пояснил Остин.

Сообщается, что ВСУ потопили ракетами Harpoon спасательное буксирное судно "Василий Бех". По данным Генштаба ВСУ, этот корабль был подбит в то время, когда приближался к острову Змеиный.На его борту были солдаты, оружие, боеприпасы.

В корпус судна попали две ракеты Harpoon. В конце месяца украинские войска взяли под контроль Змеиный, а российское военное командование назвало свое отступление жестом "доброй воли".

Ранее Фокус сообщал, что подбитый ВСУ российский буксир "Василий Бех" затонул. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, из судов Черноморского флота РФ скоро можно будет составить целую "подводную бригаду".