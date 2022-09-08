ЗСУ потопили російський корабель через тиждень роботи з ракетами Harpoon, — США

За словами Вільяма Лапланте, заступника міністра оборони США із закупівель та забезпечення, платформи для запуску протикорабельних ракет зняли з корабля союзної країни та переобладнали для запуску в Україні з вантажівок.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лапланте заявив, що у червні українським військовослужбовцям вистачило одного-двох тижнів роботи із протикорабельним ракетним комплексом Harpoon, щоб знищити російський військовий корабель. Підготовку забезпечили США, а ракети встановили союзні країни. Про це повідомляє Defense News.

Напередодні під час брифінгу Defense News Лапланте сказав, що платформи для запуску протикорабельних ракет були зняті з корабля союзної США країни (з якого саме корабля і якої країни не повідомляється) і переобладнані для запуску з вантажівок.

У межах пакету військової допомоги, який анонсував 15 червня, Україні передали озброєння вартістю 1 мільярд доларів. Серед іншого, і дві системи берегової охорони Harpoon.

У травні глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що Данія погодилася поставити в Україну ракети Harpoon та пускову установку до неї.

"Українці приїхали для навчання на вік-енд до Дня пам'яті, а за тиждень чи два російські кораблі вже почали тонути", — пояснив Остін.

Повідомляється, що ЗСУ потопили ракетами Harpoon рятувальне буксирне судно "Василий Бех". За даними Генштабу ЗСУ, цей корабель підбили тоді, коли той наближався до острова Зміїний. На його борту були солдати, зброя, боєприпаси.

У корпус судна поцілили дві ракети Harpoon. Наприкінці місяця українські війська взяли під контроль Зміїний, а російське військове командування назвало свій відступ жестом "доброї волі".

Раніше Фокус повідомляв, що підбитий ЗСУ російський буксир "Василий Бех" затонув. За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, із судів Чорноморського флоту РФ скоро можна буде скласти цілу "підводну бригаду".