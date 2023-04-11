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Воєнний фокус

ВМС США уклали контракт на постачання модернізованих ракет Harpoon на 1,17 млрд доларів

протикорабельні ракети harpoon
Ракета Harpoon Block II

Американська армія отримає 400 ракет і 100 наземних пускових установок, які зможуть атакувати навіть літаки.

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Військово-морські сили США уклали контракт з компанією Boeing на 1,17 млрд доларів. Армія отримає 400 тактичних ракет Harpoon Block II Update. Про це повідомляє Defense Brief.

В рамках контракту ВМС США отримають не тільки ракети Harpoon, але й відповідне обладнання та послуги для ремонту та інші матеріали. Також поставлять тренувальні версії ракет. При цьому 626,7 млн доларів виділені на постачання Harpoon іноземному постачальнику. Однак в Пентагоні не стали вказувати, кому саме передадуть ракети.

В США очікують, що постачання берегових систем протиракетної оборони Harpoon будуть завершені до 2028 року в рамках загальної інвестиції в оборону Військово-морських сил. Загалом армія отримає 400 ракет, 100 пускових установок, радіолокаційні системи, а також інше допоміжне обладнання.

HCDS — це наземна версія ракети Boeing Harpoon Block II здатний вражати кораблі і наземні обʼєкти по типу портів або навіть літаків. Встановлюється ракетна установка на військову вантажівку. Дальність стрільби складає 120 км. Harpoon використовується у багатьох країнах, включно з Україною, яка отримала ракети для посилення обороноздатності.

Нагадаємо, 27 березня командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що армії потрібні далекобійніші Harpoon, щоб знищити російський флот.

8 вересня ЗСУ в США заявили, що ЗСУ потопили російський корабель через тиждень роботи з ракетами Harpoon.