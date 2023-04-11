Рада запретила использование фейерверков и салютов в Украине

Законопроект поддержали 290 нардепов. Впрочем, ограничение не распространяется на ВСУ, Нацполицию и аварийно-спасательные службы.

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Во вторник, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий". Соответствующий документ зарегистрирован на сайте ВРУ.

За запрет на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард проголосовали 290 парламентариев.

Добавим, что документ также запрещает проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ. Запрет не касается видов фейерверков, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, который не превышает 60 дБ.

Кроме того, ограничение не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, 27 марта, в Киеве задержали мужчину за запуск салюта. Полицейские квалифицировали его действия как хулиганство, теперь задержанному грозит пять лет тюрьмы.

Другого киевлянина задержали за фейерверк в новогоднюю ночь. Правоохранители также начали уголовное производство по факту хулиганства, учитывая военное время.

Кроме того, Фокус сообщал о принятии законопроекта о запрете на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард в первом чтении, которое состоялось 16 августа 2022 года.