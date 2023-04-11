Опаснее холодной войны: в РФ растет уровень отчаяния и количество просчетов на поле боя

По словам профессора Бирмингемского университета Патрика Портера, в Кремле осознают, что опасность дошла до их границы. В связи с этим нельзя достоверно говорить о том, что ядерной эскалации не будет.

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Российская Федерация спустя год полномасштабной войны начала сталкиваться с "растущим отчаянием и просчетами", ведь Украина несет для них угрозу поражения. Об этом сообщает портал Express во вторник, 11 апреля.

В связи с этим Кремль может стать более опасным для Запада, нежели во время холодной войны, так как после начала вторжения они столкнулись с грозой на своих границах, хоть и не рассчитывали на это.

Профессор международной безопасности и стратегии Бирмингемского университета Патрик Портер отметил, что во время противостояния СССР и Запада, для Москвы не было угрозы на границе, однако противостояние с Украиной привело к этому. ВСУ дают отпор на поле боя российским оккупантам, а НАТО продолжает расширение на Восток. Это привело к более сильному накалу страстей между странами.

"В некотором смысле, это менее интенсивно. Это не эквивалент, скажем, кубинского ракетного кризиса, когда произошла непосредственная конфронтация с глазу на глаз. С другой стороны, в некоторых отношениях это более опасно, потому что, в отличие от большей части холодной войны, здесь у нас есть противник, который потенциально становится гораздо более отчаянным, опасаясь режима или страны, угрожающей поражением на ее границе", — отметил Патрик Портер.

Иными словами, как заявил профессор, существует высокая вероятность того, что в Кремле будет расти отчаяние, а также увеличится количество просчетов с их стороны.

Более того, риск ядерной атаки хоть и маловероятен, однако "не невозможен", ведь при определенных обстоятельствах президент РФ Владимир Путин может на это решиться.

Напомним, 11 апреля в британских СМИ оценили вероятность суда над президентом РФ Владимиром Путиным. Писатель Джон Кампфнер отмечает, что судить главу Кремля никогда не поздно, но при этом его пугает безразличие влиятельных стран — США и Великобритании.