Небезпечніша за холодну війну: у РФ зростає рівень відчаю і кількість прорахунків на полі бою

За словами професора Бірмінгемського університету Патріка Портера, у Кремлі усвідомлюють, що небезпека дійшла до їхнього кордону. У зв'язку з цим не можна достовірно говорити, що ядерної ескалації не буде.

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Російська Федерація через рік повномасштабної війни почала стикатися з "розпачем і прорахунками", адже Україна несе для них загрозу поразки. Про це повідомляє портал Express у вівторок, 11 квітня.

У зв'язку з цим Кремль може стати більш небезпечним для Заходу, аніж під час холодної війни, оскільки після початку вторгнення вони зіткнулися з грозою на своїх кордонах, хоч і не розраховували на це.

Професор міжнародної безпеки та стратегії Бірмінгемського університету Патрік Портер зазначив, що під час протистояння СРСР та Заходу для Москви не було загрози на кордоні, проте протистояння з Україною призвело до цього. ЗСУ дають відсіч на полі бою російським окупантам, а НАТО продовжує розширення на Схід. Це призвело до сильного розпалу пристрастей між країнами.

"У певному сенсі, це менш інтенсивно. Це не еквівалент, скажімо, кубинської ракетної кризи, коли відбулася безпосередня конфронтація віч-на-віч. З іншого боку, в деяких відносинах це більш небезпечно, тому що, на відміну від більшої частини холодної війни, тут у нас є противник, який потенційно стає набагато відчайдушнішим, побоюючись режиму чи країни, яка загрожує поразкою на її кордоні", — зазначив Патрік Портер.

Іншими словами, як заявив професор, існує висока ймовірність того, що в Кремлі зростатиме розпач, а також збільшиться кількість прорахунків з їхнього боку.

Більше того, ризик ядерної атаки хоч і малоймовірний, проте "не неможливий", адже за певних обставин президент РФ Володимир Путін може на це наважитися.

Нагадаємо, 11 квітня у британських ЗМІ оцінили ймовірність суду над президентом РФ Володимиром Путіним. Письменник Джон Кампфнер зазначає, що судити главу Кремля ніколи не пізно, але при цьому його лякає байдужість впливових країн США та Великобританії.