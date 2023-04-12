В РФ ввели "цифровой авторитаризм" для борьбы с уклонистами, — ISW

Кремль, как прогнозировали аналитики, объединяет меры общественного контроля в советском стиле с большими данными и информационными технологиями XXI века, чтобы усилить контроль над населением после того, как Россия использовала распознавание лиц, QR-коды и технологию геоотслеживания мобильных устройств во время пандемии COVID-19.

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В РФ решили повысить эффективность разглашения повесток, поэтому отныне российские военкоматы для этого будут использовать цифровой реестр. Это свидетельствует о внедрении в России использования инструментов цифрового авторитаризма для борьбы с уклонистами. К такому мнению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем говорится в отчете за 11 апреля.

Так, 11 апреля Госдума России приняла в третьем чтении законопроект о создании Единого цифрового реестра граждан РФ, пригодных к военной службе. Цифровой реестр будут использовать военкоматы для выдачи повесток на военную службу.

Единый реестр собирает идентификационные данные граждан РФ, в том числе медицинские, об образовании и истории проживания, статус иностранного гражданства, страховые и налоговые данные от различных инстанций.

Призванные лица не имеют права покидать территорию РФ и обязаны явиться в военкоматы в течение 20 дней с момента призыва. Нарушителей будут наказывать. Им не разрешат управлять автомобилем, покупать или продавать недвижимость и брать кредиты.

Российские законодатели считают, что новый закон исправит некоторые бюрократические недостатки, возникшие при частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года.

Российские военные блоггеры заявляют, что закон является примером здорового взаимодействия между российским гражданским обществом и правительством.

"Ранее ISW прогнозировал, что Кремль соединит меры общественного контроля в советском стиле с большими данными и информационными технологиями 21-го века, чтобы усилить контроль над российским населением после того, как Россия использовала распознавание лиц, QR-коды и технологию геоотслеживания мобильных устройств, чтобы обеспечить соблюдение драконовского карантина COVID-19 в 2020 году", — подытожили аналитики.

Напомним, что Минобороны России использует "вагнеровцев" для смертельных атак в Бахмуте. Таким образом, военное командование ВС РФ хочет уменьшить потери среди десантников, а затем присвоить победу себе. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW) 10 апреля.

Ранее в Институте изучения войны сообщалось, что Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене, использует в качестве оружия религию, но на оккупированных территориях сама проводит кампанию системного религиозного преследования.