Победы приписывают себе: ВС РФ использует "вагнеровцев" для смертельных атак в Бахмуте, — ISW

По словам аналитиков, "вагнеровцы" составляют основную часть сил по захвату населенного пункта, в то время как неуказанные подразделения ВДВ России обеспечивают поддержку на флангах.

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Министерство обороны России использует наемников ЧВК "Вагнер" для смертельных атак в Бахмуте. Таким образом военное командование оккупантов хочет уменьшить потери среди десантников ВС РФ, а затем присвоить всю победу себе. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 11 апреля говорится, что и Минобороны РФ, и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявили, что именно "вагнеровцы" составляют основную часть сил по захвату территории и оттеснению украинских сил в Бахмуте. В то же самое время неуказанные подразделения ВДВ России обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от населенного пункта.

"Российские силы ВДВ, вероятно, нацелены только на удержание флангов, а не на какое-либо значительное продвижение. Этот расклад сил предполагает, что МО России намеревается использовать ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди обычных российских военнослужащих", — говорится в отчете.

Также аналитики отметили, что Минобороны РФ стремится использовать "вагнеровцев" для захвата Бахмута, а затем взять на себя ответственность за "победу".

По словам Пригожина, его наемники добиваются "успехов" в Бахмуте. Аналитики заявили, что РФ контролирует 76,5 % Бахмута.

Отметим, что 11 апреля в ВСУ заявили, что украинские военные держат Бахмут. Глава ЧВК "Вагнер" оценивал контроль города оккупантами на уровне 80%. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый опровергает это и говорит, что ВСУ контролируют намного больший процент территории Бахмута.

Также 11 апреля появилась информация о том, что шесть пограничников отбили наступление оккупантов в Бахмуте. В ГПСУ рассказали, что украинские защитники умело применяли гранатометы и стрелковое оружие. При этом была и опасность полного окружения группы бойцов.