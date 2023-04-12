Перемоги приписують собі: ЗС РФ використовує "вагнерівців" для смертельних атак у Бахмуті, — ISW

За словами аналітиків, "вагнерівці" складають основну частину сил із захоплення населеного пункту, тоді як невказані підрозділи ВДВ Росії забезпечують підтримку на флангах.

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Міністерство оборони Росії використовує найманців ПВК "Вагнер" для смертельних атак у Бахмуті. Таким чином, військове командування окупантів хоче зменшити втрати серед десантників ЗС РФ, а потім привласнити всю перемогу собі. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 11 квітня йдеться, що і Міноборони РФ, і голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявили, що саме "вагнерівці" складають основну частину сил із захоплення території та відтіснення українських сил у Бахмуті. Водночас невказані підрозділи ВДВ Росії забезпечують підтримку на флангах на північ і південь від населеного пункту.

"Російські сили ВДВ, ймовірно, націлені лише на утримання флангів, а не на якесь значне просування. Цей розклад сил передбачає, що МО Росії має намір використовувати ПВК "Вагнер" для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських військовослужбовців", — йдеться у звіті.

Також аналітики зазначили, що Міноборони РФ прагне використати "вагнерівців" для захоплення Бахмута, а потім взяти на себе відповідальність за "перемогу".

За словами Пригожина, його найманці домагаються "успіхів" у Бахмуті. Аналітики заявили, що РФ контролює 76,5% Бахмута.

Зазначимо, що 11 квітня у ЗСУ заявили, що українські військові тримають Бахмут. Голова ПВК "Вагнер" оцінював контроль міста окупантами на рівні 80%. Спікер Східного угруповання Сергій Череватий спростовує це і каже, що ЗСУ контролюють набагато більший відсоток території Бахмуту.

Також 11 квітня з'явилася інформація про те, що шість прикордонників відбили наступ окупантів у Бахмуті. У ДПСУ розповіли, що українські захисники вміло застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. При цьому існувала і небезпека повного оточення групи бійців.