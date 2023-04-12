В РФ запровадили "цифровий авторитаризм" для боротьби з ухилянтами, — ISW

Кремль, як прогнозували аналітики, поєднує заходи суспільного контролю в радянському стилі з великими даними й інформаційними технологіями XXI століття, щоб посилити контроль над населенням після того, як Росія використала розпізнавання облич, QR-коди й технологію геовідстеження мобільних пристроїв під час пандемії COVID-19.

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У РФ вирішили підвищити ефективність видавання повісток, тож відтепер російські військкомати для цього будуть використовувати цифровий реєстр. Це свідчить про запровадження в Росії використання інструментів цифрового авторитаризму для боротьби з ухилянтами. Такої думки дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), про що йдеться у звіті за 11 квітня.

11 квітня Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроєкт про створення Єдиного цифрового реєстру громадян РФ, придатних до військової служби. Цифровий реєстр використовуватимуть військкомати для видачі повісток на військову службу.

Єдиний реєстр збирає ідентифікаційні дані громадян РФ, зокрема медичні, про освіту й міститимуть історії проживання, статус іноземного громадянства, страхові та податкові дані від різних інстанцій.

Призвані особи не мають права залишати територію РФ і зобов'язані з'явитися до військкоматів протягом 20 днів із моменту призову. Порушників каратимуть. Їм не дозволятимуть керувати авто, купувати чи продавати нерухомість і брати кредити.

Російські законодавці вважають, що новий закон виправить деякі бюрократичні недоліки, які виникли під час часткової мобілізації в Росії у вересні 2022 року.

Російські військові блогери водночас заявляють, що закон є прикладом здорової взаємодії між російським громадянським суспільством і урядом.

"Раніше ISW прогнозував, що Кремль поєднає заходи суспільного контролю в радянському стилі з великими даними й інформаційними технологіями 21-го століття, щоб посилити контроль над російським населенням після того, як Росія використала розпізнавання облич, QR-коди й технологію геовідстеження мобільних пристроїв, щоб забезпечити дотримання драконівського карантину COVID-19 у 2020 році", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що Міноборони Росії використовує "вагнерівців" для смертельних атак у Бахмуті. Так військове командування ЗС РФ хоче зменшити втрати серед десантників, а потім привласнити перемогу собі. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 10 квітня.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, використовуючи як зброю релігію, але на окупованих територіях сама проводить кампанію системного релігійного переслідування.