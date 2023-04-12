Повредил камеры и убил животных: неизвестный дрон-камикадзе атаковал свиноферму в РФ, — СМИ

После атаки беспилотника на сельскохозяйственном предприятии зафиксировали "прилеты" мин. Российские СМИ обвиняют в обстреле украинских военнослужащих.

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В Белгородской области в России в 3 км от границы с Украиной неизвестный дрон-камикадзе залетел на территории свинофермы и сдетонировал. В результате погибли более сотни свиней. Об этом сообщил Shot.

"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Через несколько часов предприятие обстреляли. 179 свиней убито, еще 150 животных ранены", — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что предприятие "Агро-Белогорье" обстреляли 11 апреля. На территорию предприятия залетел дрон-камикадзе и сдетонировал. В результате взрыва были повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса.

Также через несколько часов территорию предприятия обстреляли минами. Есть разрушение в трех корпусах, поврежден газопровод.

Сотрудники комплекса сейчас ликвидируют последствия и пытаются спасти контуженных свиней.

Напомним, что 7 апреля на Купянском направлении бойцы НГУ избивали два самодельных дрона-камикадзе оккупантов. "Ноу-хау"-дроны не смогли добраться до цели, их сбили нацгвардейцы из стрелкового оружия, перебив кабель взрывателя в воздухе.

Подразделение 59 отдельной мотопехотной бригады "Глаза Возмездия" атаковало трех российских армейцев, которые скрывались в погребе. Украинские защитники запустили туда дрон украинского производства "Пегас".