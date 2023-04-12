Пошкодив камери та вбив тварин: невідомий дрон-камікадзе атакував свиноферму у РФ, — ЗМІ

Після атаки безпілотника на сільськогосподарському підприємстві зафіксували "прильоти" мін. Російські ЗМІ звинувачують в обстрілі українських військовослужбовців.

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У Бєлгородській області в Росії за 3 км від кордону з Україною невідомий дрон-камікадзе залетів на території свиноферми і здетонував. В результаті загинули понад сотню свиней. Про це повідомив Shot.

"Дрон-камікадзе ЗСУ атакував свинокомплекс у Білгородській області. За кілька годин підприємство обстріляли. 179 свиней убито, ще 150 тварин поранено", — йдеться в повідомленні.

Видання інформує, що підприємство "Агро-Білогір'я" обстріляли 11 квітня. На територію підприємства залетів дрон-камікадзе і здетонував. В результаті вибуху було пошкоджено камери відеоспостереження на водонапірній вежі свинокомплексу.

Також за кілька годин територію підприємства обстріляли мінами. Є руйнування є в трьох корпусах, пошкоджено газопровід.

Працівники комплексу зараз ліквідовують наслідки та намагаються врятувати контужених свиней.

Нагадаємо, що 7 квітня на Куп'янському напрямку бійці НГУ збили два саморобні дрони-камікадзе окупантів. "Ноу-хау"-дрони не змогли дістатися цілі, їх збили нацгвардійці зі стрілецької зброї, перебивши кабель підривача у повітрі.

Підрозділ 59 окремої мотопіхотної бригади "Очі Відплати" атакував трьох російських армійців, які ховались у погребі. Українські захисники запустили туди дрон українського виробництва "Пегас".