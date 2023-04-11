Бійці ЗСУ вдарили по укриттю з окупантами українським дроном-камікадзе "Пегас" (відео)

Українські захисники виявили ворожих армійців в погребі та запустили туди дрон. Повідомляється, що мінімум троє отримали поранення.

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Підрозділ 59 окремої мотопіхотної бригади "Очі Відплати" атакував трьох російських армійців, що ховались у погребі. Відео з фронту опублікували у соцмережах, передає Фокус.

Ворожим солдатам вдалося вижити попри потужний вибух. Автори контенту зазначили, що загарбники мали "перетворитися на фарш".

Відомо, що дрон, завдяки якому троє бійців ЗС РФ отримали поранення, надали бригаді у Міністерстві цифрової трансформації України в межах проєкту "Army of Drones".

Нагадаємо, 11 квітня командир бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель опублікував відео, в якому звернувся до росіян. Він назвав бої у Донецькій області "останніми ривками" та порадив окупантам підготувати плавки.

Також 11 квітня перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк показав, як проходять тренування морських піхотинців ЗСУ. Бійці тренуються щонайменше 2-3 рази на тиждень та вчаться оперативно реагувати на різноманітні ситуації.

Вчора, 10 квітня, з полону звільнили захисницю України Валерію Карпиленко. У травні 2022 року жінка вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, однак через два дні її коханий загинув. Сама вона потрапила у полон окупантів, в якому провела майже рік.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів журналістів, що росіяни виселили з гуртожитку переселенців, щоб розмістити там своїх військових. За його словами, фільтраційні заходи РФ щодо місцевих мешканців посилились.