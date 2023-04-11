Бойцы ВСУ ударили по укрытию с оккупантами украинским дроном-камикадзе "Пегас" (видео)

Украинские защитники обнаружили вражеских армейцев в погребе и запустили туда дрон. Сообщается, что минимум трое получили ранения.

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Подразделение 59 отдельной мотопехотной бригады "Очі Відплати" атаковало трех скрывавшихся в погребе российских армейцев. Видео с фронта опубликовали в соцсетях, передает Фокус.

Вражеским солдатам удалось выжить, несмотря на мощный взрыв. Авторы контента отметили, что захватчики должны были "превратиться в фарш".

Известно, что дрон, благодаря которому трое бойцов ВС РФ получили ранения, предоставили бригаде в Министерстве цифровой трансформации Украины в рамках проекта "Army of Drones".

Напомним, 11 апреля командир бригады "Сталевий кордон" Валерий Падитель опубликовал видео, в котором обратился к россиянам. Он назвал бои в Донецкой области "последними рывками" и посоветовал оккупантам подготовить плавки.

Также 11 апреля первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк показал, как проходят тренировки морских пехотинцев ВСУ. Бойцы тренируются не менее 2-3 раз в неделю и учатся оперативно реагировать на различные ситуации.

Вчера, 10 апреля, из плена освободили защитницу Украины Валерию Карпиленко. В мае 2022 года женщина вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, однако через два дня ее возлюбленный погиб. Сама она попала в плен окупантов, в котором провела почти год.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал журналистам, что россияне выселили из общежития переселенцев, чтобы разместить там своих военных. По его словам, фильтрационные меры РФ в отношении местных жителей ужесточились.