Оккупанты перебрасывают в Запорожскую область живую силу, — мэр Мелитополя (видео)

По словам Ивана Федорова, во временно оккупированную Кирилловку заезжают бойцы ЧВК "Вагнер", а в Токмак прибыли лица кавказкой национальности.

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Россияне продолжают милитаризацию временно оккупированной части Запорожской области, в частности перебрасывают туда свои войска. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Единые новости".

"К сожалению, в последнее время мы видим очередную волну прибытия на нашу временно оккупированную территорию Запорожской области партии вражеских войск", — констатировал Федоров.

По словам мелитопольского мэра, в оккупированную Кирилловку заехали бойцы ЧВК "Вагнер". В Токмаке зафиксировано пополнение личного состава ВС РФ лицами кавказкой национальности.

Кроме того, россияне выселили переселенцев из общежития в Мелитополе, чтобы разместить там своих военнослужащих.

Иван Федоров о переброске личного состава ВС РФ в Запорожскую область

Иван Федоров отметил, что оккупанты также усилили фильтрационные меры по отношению к местным жителям. Россияне ужесточают процесс паспортизации, ограничивают проезд через блокпосты, проводят обыски и ставят людей на учет.

Напомним, что по данным Центра журналистских исследований от 8 апреля, российские оккупанты вырыли рекордно длинный окоп в Запорожской области. Судя по спутниковых снимках, его длина достигает 70 километров.

Ранее, 6 апреля, Иван Федоров сообщил о взрывах в районе Мелитополя в местах дислокации вражеской военной техники и личного состава. По словам мэра города, россияне проводят зачистку среди своих ставленников.

Еще мы писали о том, что 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании 19 новых военных администраций в Запорожской области. Осуществление соответствующих мер было поручено Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА.