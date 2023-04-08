Российские военные вырыли окоп протяженностью в 70 км в Запорожской области

Мега-окоп видно на спутниковых снимках.

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ВС РФ выкопали рекордно длинный окоп в Запорожской области. Он простирается на 70 километров. Об этом сообщает Центр журналистских исследований.

Окоп заметили на снимках спутника Sentinel-2. Анализ спутниковых данных указывает, что строительство этой грандиозной траншеи началось еще в сентябре прошлого года, а копать ее начали сразу с двух направлений. К 18 октября окоп был уже готов.

Окоп, вырытый российскими военными, простирается на 70 км Фото: спутниковый снимок

Крайняя точка российского мега-окопа на западе располагается в окрестностях поселка Семеновка. Это около девяти километров от центра Мелитополя, который оккупационное правительство РФ в Запорожской области назначило своей "столицей".

Окоп, вырытый российскими военными, простирается на 70 км Фото: спутниковый снимок

На востоке крайняя точка окопа находится в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.

Длина 70-километрового окопа, вырытого россиянами, — это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км).

Окоп, вырытый российскими военными, простирается на 70 км Фото: спутниковый снимок

Ранее Центр журналистских расследований сообщал о том, что российские военные всю зиму строили укрепления в Запорожской области. Правда, делают это не сами, а руками разнорабочих из Средней Азии, которых завезли на территорию Украины, пообещав по 800 тысяч рублей за окоп, но, в итоге, оставили без денег, или заплатили в три раза меньше, чем должны были. Об этом стало известно, когда обманутые граждане Узбекистана и Таджикистана вернулись в Москву и обратились в полицию. По их словам, окопы рыли с помощью техники, а рабочим нужно было укреплять их деревянными балками.

Напомним, в марте в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Он был организован неизвестными с целью покушения на жизнь так называемого "заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции" коллаборанта Сергея Сковырко. Сковырко получил тяжелые травмы.

Также стало известно, что ВС РФ начали устанавливать дополнительный забор на подъездах к Запорожской атомной электростанции. Они хотят усилить контроль над территорией, которая граничит с ЗАЭС. Российские оккупанты встревожены из-за новостей о готовящемся контрнаступлении ВСУ.