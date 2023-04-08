Російські військові викопали окоп завдовжки 70 км у Запорізькій області

Мегаокоп видно на супутникових знімках.

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ЗС РФ викопали рекордно довгий окоп у Запорізькій області. Він тягнеться на 70 кілометрів. Про це повідомляє Центр журналістських досліджень.

Окоп помітили на знімках супутника Sentinel-2. Аналіз супутникових даних зазначає, що будівництво цієї грандіозної траншеї почалося ще у вересні минулого року, а копати її почали одразу з двох напрямків. До 18 жовтня окоп уже готовий.

Окоп, викопаний російськими військовими, простягається на 70 км. Фото: спутниковый снимок

Крайня точка російського мегаокопу на заході знаходиться на околицях селища Семенівка. Це близько дев'яти кілометрів від центру Мелітополя, який окупаційний уряд РФ у Запорізькій області призначив своєю "столицею".

Окоп, викопаний російськими військовими, простягається на 70 км. Фото: спутниковый снимок

На сході крайня точка окопу знаходиться у полі за межами селища Маринівка Приморського району.

Довжина 70-кілометрового окопу, виритого росіянами, — це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км).

Окоп, викопаний російськими військовими, простягається на 70 км. Фото: спутниковый снимок

Раніше Центр журналістських розслідувань повідомляв, що російські військові всю зиму будували укріплення в Запорізькій області. Щоправда, роблять це не самі, а руками різноробів із Середньої Азії, яких завезли на територію України, пообіцявши по 800 тисяч рублів за окоп, але, зрештою, залишили без грошей, або заплатили втричі менше, ніж мали. Про це стало відомо, коли ошукані громадяни Узбекистану та Таджикистану повернулися до Москви та звернулися до поліції. За їхніми словами, окопи рили за допомогою техніки, а робітникам потрібно було зміцнювати їх дерев'яними балками.

Нагадаємо, у березні в окупованому Мелітополі пролунав вибух. Його організували невідомі з метою замаху на життя так званого "заступника начальника відділу дільничних уповноважених поліції" колаборанта Сергія Сковирка. Сковирко отримав тяжкі травми.

Також стало відомо, що ЗС РФ почали встановлювати додатковий паркан на під'їздах до Запорізької атомної електростанції. Вони хочуть посилити контроль над територією, що межує із ЗАЕС. Російські окупанти стривожені через новини про підготовку контрнаступу ЗСУ.