Окупанти перекидають на Запорізьку область живу силу, — мер Мелітополя (відео)

За словами Івана Федорова, у тимчасово окуповану Кирилівку заїжджають бійці ПВК "Вагнер", а до Токмака прибули особи кавказької національності.

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Росіяни продовжують мілітаризацію тимчасово окупованої частини Запорізької області, зокрема, перекидають туди свої війська. Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, останнім часом ми бачимо чергову хвилю прибуття на тимчасово окуповану територію Запорізької області партії ворожих військ", — констатував Федоров.

За словами мелітопольського мера, до окупованої Кирилівки заїхали бійці ПВК "Вагнер". У Токмаку зафіксовано поповнення особового складу ЗС РФ особами кавказької національності.

Крім того, росіяни виселили переселенців із гуртожитку у Мелітополі, щоб розмістити там своїх військовослужбовців.

Іван Федоров про перекидання особового складу ЗС РФ у Запорізьку область

Іван Федоров зазначив, що окупанти також посилили фільтраційні заходи щодо місцевих жителів. Росіяни посилюють процес паспортизації, обмежують проїзд через блокпости, проводять обшуки та ставлять людей на облік.

Нагадаємо, що за даними Центру журналістських досліджень від 8 квітня, російські окупанти викопали рекордно довгий окоп у Запорізькій області. Судячи із супутникових знімків, його довжина досягає 70 кілометрів.

Раніше, 6 квітня, Іван Федоров повідомив про вибухи в районі Мелітополя у місцях дислокації ворожої військової техніки та особового складу. За словами мера міста, росіяни проводять зачистку серед своїх ставлеників.

Ще ми писали про те, що 7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про формування 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області. Здійснення відповідних заходів було доручено Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВ.