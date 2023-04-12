Пуля просвистела над шлемом: украинский морпех чудом выжил в перестрелке (видео)

Камера зафиксировала, как во время контактного боя вражеская пуля едва не задела морского пехотинца.

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Морской пехотинец чудом избежал пулевого ранения во время контактного боя с оккупантами. Соответствующее в видео в среду, 12 апреля, опубликовали в Facebook-странице 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ. Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха", — говорится в сообщении 35-й ОБрМП.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 марта

Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 12 марта, за прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В Генштабе отмечают, что несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, Силы обороны отразили 72 атаки противника на указанных направлениях.

Напомним, 11 апреля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк показал тренировку украинских морпехов. В сообщении говорится, что бойцы во время учений закаляют дух, выносливость, силу, скорость и ловкость.

Также 11 апреля сообщалось, что бойцы 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский расчет ПТРК "Корнет. Против вражеского противотанкового ракетного комплекса украинские защитники применили аналогичное оружие — управляемую противотанковую ракету.