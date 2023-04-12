Куля просвистіла над шоломом: український морпіх дивом вижив у перестрілці (відео)

Камера зафіксувала, як під час контактного бою ворожа куля мало не зачепила морського піхотинця.

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Морський піхотинець дивом уникнув кульового поранення під час контактного бою з окупантами. Відповідне у відео в середу, 12 квітня, опублікували у Facebook-сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

"Український захисник вів стрілянину по ворогові. А той дав чергу у відповідь. Камера зафіксувала, як одна з куль пролетіла над шоломом морпіха", — йдеться у повідомленні 35-ї ОБРМП.

Ситуація на фронті станом на 12 березня

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 12 березня, минулої доби противник завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та цивільної інфраструктури населених пунктів.

У Генштабі зазначають, що попри численні втрати у техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Минулої доби, Сили оборони відбили 72 атаки противника на зазначених напрямках.

Нагадаємо, 11 квітня перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк показав тренування українських морпіхів. У повідомленні йдеться, що бійці під час навчань загартовують дух, витривалість, силу, швидкість та спритність.

Також 11 квітня повідомлялося, що бійці 30-го ОМБр ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет". Проти ворожого протитанкового ракетного комплексу українські захисники застосували аналогічну зброю — керовану протитанкову ракету.