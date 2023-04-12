В МКИП показали последствия пользования УПЦ МП помещениями Киево-Печерской лавры (фото)

Комиссия сфотографировала разрушения и зафиксировала заявление о преступлении. Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что помещение памятника архитектуры "Книжный склад" находится в аварийном состоянии.

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Сотрудники Министерства культуры и информационной политики сняли в помещениях Киево-Печерской лавры последствия пользования представителями УПЦ МП. Снимками поделилась в соцсетях пресс-служба МКИП.

"Комиссия МКИП наконец-то работает, хоть и не беспрепятственно", — заявили в министерстве.

В настоящее время МКИП фиксирует заявлением о преступлении по статье о разрушении или повреждении объектов культурного наследия.

Фото: Министерство культуры Фото: Министерство культуры Фото: Министерство культуры Фото: Министерство культуры Фото: Министерство культуры Фото: Министерство культуры

В собственных соцсетях глава МКИП Александр Ткаченко добавил, что комиссии министерства удалось попасть в корпус № 112 и сфотографировать последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом".

Ткаченко рассказал, что памятник был построен еще в XIX веке и более 100 лет был образцом общественно-гражданской архитектуры в стиле классицизма.

"УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", — подчеркнул министр.

По его словам, помещение ныне находится в непригодном для эксплуатации состоянии и имеет "явные признаки" разрушения. В настоящее время оно опечатано представителями Заповедника, а следователи проводят процессуальные действия.

Напомним, 10 апреля СБУ вызвала на допрос защитницу УПЦ МП Викторию Кохановскую. В СМИ опубликовали видео, на котором женщина направляется к автомобилю в сопровождении правоохранителей. Незадолго до этого она записала видео, в котором подвергла критике украинских политиков. По мнению Кохановской, они "вытирают ноги" об украинский флаг.

Ранее, 6 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "вытаскивать за бороду" представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не будут. Они, по словам Данилова, имеют указания от ФСБ РФ по поводу своих дальнейших действий.