У МКІП показали наслідки користування УПЦ МП приміщеннями Києво-Печерської лаври (фото)

Комісія сфотографувала руйнування та зафіксувала заявою про злочин. Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що приміщення пам’ятки архітектури "Книжковий склад" перебуває в аварійному стані.

Related video

Співробітники Міністерства культури та інформаційної політики України зняли у приміщеннях Києво-Печерської лаври наслідки користування представниками УПЦ МП. Знімками поділилась у соцмережах пресслужба МКІП.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод", — заявили у міністерстві.

Нині МКІП фіксує заявою про злочин за статтею про руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Фото: Міністерство культури Фото: Міністерство культури Фото: Міністерство культури Фото: Міністерство культури Фото: Міністерство культури Фото: Міністерство культури

У власних соцмережах голова МКІП Олександр Ткаченко додав, що комісії міністерства вдалося потрапити до корпусу № 112 та сфотографувати наслідки користування УПЦ МП "Книжковим складом".

Ткаченко розповів, що пам’ятка була збудована ще у ХІХ столітті та понад 100 років була зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму.

"УПЦ МП знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото", — підкреслив міністр.

За його словами, приміщення нині у непридатному для експлуатації стані та має "явні ознаки" руйнування. Нині воно опечатане представниками Заповідника, а слідчі проводять процесуальні дії.

Нагадаємо, 10 квітня СБУ викликала на допит захисницю УПЦ МП Вікторію Кохановську. У ЗМІ опублікували відео, на якому жінка прямує до автівки у супроводі правоохоронців. Незадовго до цього вона записала відео, в якому розкритикувала українських політиків. На думку Кохановської, вони "витирають ноги" об український стяг.

Раніше, 6 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "витягувати за бороду" представників УПЦ МП з Києво-Печерської лаври не будуть. Вони, за словами Данілова, мають вказівки від ФСБ РФ щодо своїх подальших дій.